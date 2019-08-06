Наркоман на «Рено» проехался по бабушке с 4-летним внуком, отдыхавшим на газоне в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-06T13:36:12+03:00

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Накануне, 5 августа, в больницу Всеволожского района Ленинградской области доставили пожилую 60-летнюю женщину и ее 4-летнего внука. Они находились в тяжелом состоянии после того, как на них наехал автомобиль прямо на газоне, где отдыхали люди. Как стало известно во вторник, 6 августа, водителя злополучного авто уже задержали.

- Инцидент произошел в поселке Щеглово Ленобласти. За рулем автомобиля «Рено Логан» сидел 39-летний мужчина, предположительно, он находился в наркотическом опьянении, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и 47-го региона.

Видимо, наркотический угар у мужчины был неслабый, что он залетел на машине на газон и сбил пенсионерку, гуляющую с внуком. После этого затормозить он не смог, проехал по прямой еще 800 метров, после чего бросил машину и попытался сбежать. Но его перехватили сотрудники полиции. Сейчас возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU