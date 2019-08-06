В Кудрово каршеринг завис между двумя грузовиками

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-06T11:10:39+03:00

В Кудрово каршеринг зажало меж двух грузовиков. Фото: vk.com/spb_today

Из-за аварии оказался перекрыт выезд с Центральной на Ленинградскую улицу

Изменить размер текста: A A

Между небом и землей в прямом смысле завил каршеринговый «Рено», который зажало между двух грузовиков. Водитель жал на газ, но колеса машины беспомощно вращались, не доставая до асфальта. Произошло необычное ДТП утром 6 августа в Кудрово.

- Грузовики устроили коробочку легковушке в городе Кудрово, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что авария произошла в утренний час пик на перекрестке Центральной и Ленинградской улиц - основной магистрали Кудрово, движение в областном городе встало.

Пользователей соцсетей в аварии больше всего поразило, что каршеринг оказался не виноватв происшествии. Обычно бывает наоборот.

- Каршеринг невиновен? Не может быть, - иронизируют в комментариях горожане.

По состоянию на 11 утра движение при повороте с Центральной на Ленинградскую улицу все еще не восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU