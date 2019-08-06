В Кудрово каршеринг завис между двумя грузовиками
Между небом и землей в прямом смысле завил каршеринговый «Рено», который зажало между двух грузовиков. Водитель жал на газ, но колеса машины беспомощно вращались, не доставая до асфальта. Произошло необычное ДТП утром 6 августа в Кудрово.
- Грузовики устроили коробочку легковушке в городе Кудрово, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Учитывая, что авария произошла в утренний час пик на перекрестке Центральной и Ленинградской улиц - основной магистрали Кудрово, движение в областном городе встало.
Пользователей соцсетей в аварии больше всего поразило, что каршеринг оказался не виноватв происшествии. Обычно бывает наоборот.
- Каршеринг невиновен? Не может быть, - иронизируют в комментариях горожане.
По состоянию на 11 утра движение при повороте с Центральной на Ленинградскую улицу все еще не восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU