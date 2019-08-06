«Сплин», Юрий Каспарян и Баста примут участие в трибьюте «Кино» в Кремле

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-06T11:34:07+03:00

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В нынешнем году сразу две памятных даты отмечают музыканты петербургской группы «Сплин». 25 лет исполняется самому коллективу и 50-его лидеру и солисту Александру Васильеву. Впрочем, основные мероприятия уже прошли, а сами «Сплины» готовятся к другому масштабному концерту - трибьюту (мероприятие в знак уважения) «Кино», который состоится в Кремле.

- 6 октября на сцене Кремлевского дворца пройдет трибьют «Кино» «Звезда по имени солнце», в котором выступят «Симфоническое кино» Юрия Каспаряна и группа «Сплин». Третьим участником станет Василий Вакуленко, известный всем под псевдонимом Баста, - сообщают организаторы концерта.

- Цой – это наша юность. В том времени остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций, - объяснил свое участие в рок-концерте рэпер.

Известные музыканты исполнят хиты группы «Кино», а аккомпанировать им будет Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением дирижера Антона Шабурова.

ИСТОЧНИК KP.RU