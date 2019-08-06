2019-08-06T11:34:07+03:00
Звезды

«Сплин», Юрий Каспарян и Баста примут участие в трибьюте «Кино» в Кремле

Концерт в память о легендарной ленинградской рок-группе состоится 6 октября
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Сплин", Юрий Каспарян и Баста исполнят песни "Кино" в Кремлевском дворце. Фото: https://vk.com/tributekino2019"Сплин", Юрий Каспарян и Баста исполнят песни "Кино" в Кремлевском дворце. Фото: https://vk.com/tributekino2019
Изменить размер текста:

В нынешнем году сразу две памятных даты отмечают музыканты петербургской группы «Сплин». 25 лет исполняется самому коллективу и 50-его лидеру и солисту Александру Васильеву. Впрочем, основные мероприятия уже прошли, а сами «Сплины» готовятся к другому масштабному концерту - трибьюту (мероприятие в знак уважения) «Кино», который состоится в Кремле.

- 6 октября на сцене Кремлевского дворца пройдет трибьют «Кино» «Звезда по имени солнце», в котором выступят «Симфоническое кино» Юрия Каспаряна и группа «Сплин». Третьим участником станет Василий Вакуленко, известный всем под псевдонимом Баста, - сообщают организаторы концерта.

- Цой – это наша юность. В том времени остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций, - объяснил свое участие в рок-концерте рэпер.

Известные музыканты исполнят хиты группы «Кино», а аккомпанировать им будет Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением дирижера Антона Шабурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленый и Верхний Лебяжий мосты в Петербурге закроют на ремонт
Хулиган, ударивший женщину-кондуктора в Петербурге, раскаялся на камеру
Дачнику, который зарубил пенсионера топором, предъявили обвинение в убийстве
Сбербанк в Петербурге снизил ставки по ипотеке
Три петербургских театра попали в список самых богатых в России по версии Forbes
Три петербургских театра попали в список самых богатых в России по версии Forbes
Сестра зенитовца Ярослава Ракицкого покинула донецкий «Шахтер»
Девушку на «Лексусе», разгонявшую пешеходов битой, оштрафовали за езду по тротуару на 2 тысячи рублей
На проектирование «коричневой» ветки петербургского метро выделят почти миллиард рублей
Момент наезда на 60-летнюю бабушку и ее 3-летнюю внучку автомобиля в Ленобласти попал на видео
На улице Декабристов поселились «духи деревьев»
Петербуржца два месяца держали в заложниках и требовали за него 1 миллион рублей
Ахилл может стать оракулом игр ЕВРО-2020
Два съезда полностью перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса
Панихида в память трагедии на подлодке «Курск» пройдет в Санкт-Петербурге 12 августа
Пьяный мужчина не смог пополнить мобильный счет и грозил взорвать банкомат в Ленобласти
Педофил-рецидивист три года насиловал мальчиков в Шушарах и деревне в Гатчине
Мать новичка «Зенита» Малкома: Сын никакого расизма не заметил, ему все очень понравилось
В Петербурге задержали второго болельщика «Зенита», подравшегося с ОМОНом
Названы сады и парки, в которых любят гулять туристы в Санкт-Петербурге летом 2019 года
В Кудрово каршеринг завис между двумя грузовиками
Наркоман на «Рено» проехался по бабушке с 4-летним внуком, отдыхавшим на газоне в Ленобласти
Полиция поймала домушника, который «обнес» элитную квартиру на 18 миллионов рублей
Любовные страсти: Богатый ревнивец похитил бывшую возлюбленную в Ленобласти, запихнув ее в «Кадиллак»
АО «Ростерминалуголь» установило уникальную очистную систему в пруду Кингисеппа
Петербуржцы спасли из Невы уставшего ротвейлера и теперь ищут его хозяев