В Петербурге задержали второго болельщика «Зенита», подравшегося с ОМОНом

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-06T11:54:55+03:00

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Второй болельщик «Зенита» попал в руки правоохранительных органов. 28-летнего мужчину задержали за драку с ОМОНом, которую фанаты устроил в перерыве матча с «Краснодаром». В потасовке участвовали около десяти человек, двое из которых уже задержаны.

- По данным следствия, подозреваемый вечером 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена» умышленно и из хулиганских побуждений ударил сотрудника батальона ОМОН Росгвардии, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Самое печальное для распоясовшихся фанатов, то, что пострадавший сотрудник получил сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа. А это может расцениваться как серьезный вред здоровью.

Напомним, потасовка произошла из-за того, что болельщики решили расширить границы импровизированной курилки и сдвинули секцию забора. Началась словесная перепалка, а потом и стычка.

В СК уже пообещали настаивать на аресте задержанных до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU