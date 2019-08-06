2019-08-06T12:23:30+03:00
Спорт

Мать новичка «Зенита» Малкома: Сын никакого расизма не заметил, ему все очень понравилось

Ранее иностранные СМИ нашли крамолу в баннере фанатов про «традиции» клуба
Петр КИБЕР
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Мать Малкома рассказала о его реакции на "проявление" расизма. Фото: ФК "Зенит"/ Вячеслав ЕвдокимовМать Малкома рассказала о его реакции на "проявление" расизма. Фото: ФК "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов
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Приход в петербургский «Зенит» бразильца Малкома не только взорвал российский трансферный рынок - не часто в наш чемпионат приезжают игроки из «Барселоны», но и стал причиной громкого скандала. После игры с «Краснодаром» зенитовских фанатов обвинили в расизме. Сначала на ситуацию ответил клуб, а потом ее прокомментировала и мать игрока.

- Когда я увидела это в новостях, то даже позвонила ему, чтобы спросить, правда ли это. Но он лишь удивился в ответ. Он ничего не заметил и очень доволен дебютом (в «Зените» - прим.ред.), - приводит слова матери Малкома ESPN.com.br.

По ее словам, сын ранее уже сталкивался с проявлениями расизма в Испании, а она сама - во Франции. Но в России у Малкома проблем нет.

- На следующий день он спокойно гулял по городу. Его отличо приняли в «Зените» и сын даже решил начать учить русский язык, - рассказала мама бразильского нападающего.

Напомним, что трансфер Малкома обошелся сине-бело-голубым в 40 миллионов евро. Контракт рассчитан на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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