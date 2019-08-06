2019-08-06T12:40:10+03:00
Происшествия

Педофил-рецидивист три года насиловал мальчиков в Шушарах и деревне в Гатчине

Жертвами маньяка стали как минимум семь детей
Лилия КОЗЛОВА
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Педофил-рецидивист из Купчино три года насиловал мальчиков в ЛенобластиПедофил-рецидивист из Купчино три года насиловал мальчиков в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Купчино, который подозревается в сексуальном насилии над детьми и подростками. Однако в руки правоохранителей маньяк-рецидивист попадается уже не первый раз. Как говорится, горбатого могила исправит.

- Петербуржца задержали в апреле 2019 года. Мужчину подозревают в том, что с 2016 года до момента задержания в разных местах в поселке Шушары он насиловал несовершеннолетних. Среди его жертв дети 9-ти, 10-ти и 12-ти лет, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Также в полицию поступили заявления еще от нескольких родителей, которые рассказали, то в деревне Большие Колпаны Гатчинского района с декабря 2018 по февраль 2019 года этот же человек совершал насилие над четверыми мальчиками от 9-ти до 14-ти лет.

Сейчас педофил находится под арестом. С 2006 по 2008 годы насильник был дважды осужден за аналогичные преступления. Освободился он в 2012 году и с тех пор находится на административном надзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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