Пьяный мужчина не смог пополнить мобильный счет и грозил взорвать банкомат в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-06T12:58:20+03:00

Свое недовольство он высказал центру поддержки оператора в Саратове

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Неосторожные фразы, брошенные в гневе и по пьяни, стали поводом для возбуждения уголовного дела. Во Всеволожском районе Ленинградской области накануне, 6 августа, полиция задержала мужчину, который, сильно «подшофе», разозлился, когда не смог пополнить счет своего мобильного телефона.

- 4 августа в 22:06 в Центре поддержки клиентов одного мобильного оператора раздался звонок. На другом конце провода был 67-летний житель Дагестана, по голосу, явно не трезвый, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Возмущенный мужчина заявил, что положил на счет телефона деньги, однако они так и не поступили. Разъяренный этим моментом, горячий кавказец начал ругаться и в пылу пригрозил «взорвать банкомат» оператора.

Местонахождение телефонного «террориста» удалось установить очень быстро. Его запеленговали на территории гаражного кооператива в селе Павлово Всеволожкого района. Полиция быстро приехала к мужчине, который во время задержания был сильно пьян.

Вот так один звонок обернулся для мужчина уголовным делом и подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU