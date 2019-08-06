Два съезда полностью перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-06T13:49:07+03:00

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На Кольцевой автодороге, именуемой КАД, в Санкт-Петербурге все лето проходят ремонтные работы. Так, будущей ночью, с 6 на 7 августа, планируется замена асфальта на переходно-скоростных полосах, на транспортной развязке кольцевой дороги с проспектом Энгельса – 24-й километр внутреннего кольца и 117-й километр внешнего. В связи с этим в течение пяти часов будут перекрыты два съезда: № 2 и № 5.

- В период с 00.00 до 5.00 7 августа 2019 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на проспект Энгельса и в Ленинградскую область на федеральную дорогу А-121 «Сортавала» в направлении Приозерска, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут производиться в ночное время суток, когда дорога меньше всего загружена.

Отметим, что транспортная инфраструктура Петербурга развивается. Накануне стало известно, что к сентябрю откроется движение транспорта по развязке ЗСД с Новым шоссе. Это значительно облегчит выезд из Курортного района.

ИСТОЧНИК KP.RU