Петербуржца два месяца держали в заложниках и требовали за него 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-06T14:30:53+03:00

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Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга задержала двух человек, которые подозреваются в похищении человека, а также требовании за него выкупа в размере 1 миллиона рублей. Криминальная драма началась еще в конце мая 2019 года, когда подозреваемые схватили свою жертву прямо на улице и требовали от него деньги в счет не существующего долга.

- По версии следствия, мужчину похитили 21 мая. Произошло это у дома 5 по Аптекарскому переулку. Несколько человек накинулись на него и, угрожая ножами и пистолетами, затолкали в машину Ford Focus и увезли в неизвестном направлении, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

После похищения, с 21 мая по 31 июля они удерживали свою жертву, требуя от несчастного мужчины 1 миллион рублей, утверждая, что он кому-то задолжал.

Спустя два месяца, 31 июля похитители привезли мужчину в Арбитражный суд, где собирались обменять его на деньги. Однако заложнику удалось сбежать, после чего он сразу же отправился в полицию, где рассказал, что с ним произошло. Спустя несколько дней, 3 августа, было возбуждено уголовное дело.

Стражи правопорядка быстро нашли похитителей и задержали их. Ими оказались 31-го и 34-летний участники этнической преступной группировки. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU