На улице Декабристов поселились «духи деревьев»
Новую инсталляцию, посвященную городской среде, могут видеть жители и гости Санкт-Петербурга, пришедшие на улицу Декабристов. Здесь, неподалеку от музея писателя Александра Блока на деревьях развесили деревянные маски, которые символизируют духи этих самых растений.
- Экспозицию из деревянных масок «Духи деревьев Коломны» создал художник Роман Шустров, - сообщают в соцсетях организаторы проекта Waterfront.
Это участники движения по исследованию городской среды запустили низовую инициативу и привлекли местных жителей к процессу преобразования прибрежных территорий.
Сам проект Waterfront направлен на изучение прибрежных территорий, в том числе набережных рек и каналов Санкт-Петербурга и превращения их в комфортные общественные пространства.
Для этого к участию привлекают местных дизайнеров, художников, архитекторов и простых жителей, которые своими идеями и руками могут сделать жизнь города чуточку лучше.
ИСТОЧНИК KP.RU