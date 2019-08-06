На улице Декабристов поселились «духи деревьев»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-06T14:32:11+03:00

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Новую инсталляцию, посвященную городской среде, могут видеть жители и гости Санкт-Петербурга, пришедшие на улицу Декабристов. Здесь, неподалеку от музея писателя Александра Блока на деревьях развесили деревянные маски, которые символизируют духи этих самых растений.

- Экспозицию из деревянных масок «Духи деревьев Коломны» создал художник Роман Шустров, - сообщают в соцсетях организаторы проекта Waterfront.

Это участники движения по исследованию городской среды запустили низовую инициативу и привлекли местных жителей к процессу преобразования прибрежных территорий.

Сам проект Waterfront направлен на изучение прибрежных территорий, в том числе набережных рек и каналов Санкт-Петербурга и превращения их в комфортные общественные пространства.

Для этого к участию привлекают местных дизайнеров, художников, архитекторов и простых жителей, которые своими идеями и руками могут сделать жизнь города чуточку лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU