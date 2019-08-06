Момент наезда на 60-летнюю бабушку и ее 3-летнюю внучку автомобиля в Ленобласти попал на видео
Ужасная авария, которую устроил 39-летний житель поселка Щеглово во Всеволожском районе в понедельник, 5 августа, попала на камеру. Днем во дворе дома неадекватный мужчина сбил пенсионерку вместе с внучкой. Сотрудники ГИБДД опубликовали видео, которое снял регистратор, находившийся в злополучном автомобиле.
На кадрах видно, как автомобиль залетает на пешеходную часть и едет по придомовому газону, прямо на стоящих людей. Женщина попыталась увести 3-летнюю девочку, однако водитель тоже начал выкручивать руль, боясь врезаться в стену дома. Сбить людей он, по всей видимости, не побоялся.
После того, как водитель на «Рено» сбил женщину с ребенком, он дал по газам и через двор попытался скрыться. Однако ему в след бросились местные жители. Через несколько минут они, вместе с сотрудниками полиции, задержали мужчину.
Ранее появилась версия, что водитель находился под действием наркотиков. Но по результатам проведенного освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. Женщина с ребенком находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В Щеглово авто сбил 60-летнюю женщину и 3-летнюю девочку на газоне.
ИСТОЧНИК KP.RU