2019-08-06T15:09:21+03:00
Происшествия

Момент наезда на 60-летнюю бабушку и ее 3-летнюю внучку автомобиля в Ленобласти попал на видео

Женщина пыталась сбежать от машины, несущейся на нее с ребенком [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Момент наезда на 60-летнюю женщину и ее внучку попал на видео регистраторМомент наезда на 60-летнюю женщину и ее внучку попал на видео регистраторФото: скрин с видео
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Ужасная авария, которую устроил 39-летний житель поселка Щеглово во Всеволожском районе в понедельник, 5 августа, попала на камеру. Днем во дворе дома неадекватный мужчина сбил пенсионерку вместе с внучкой. Сотрудники ГИБДД опубликовали видео, которое снял регистратор, находившийся в злополучном автомобиле.

На кадрах видно, как автомобиль залетает на пешеходную часть и едет по придомовому газону, прямо на стоящих людей. Женщина попыталась увести 3-летнюю девочку, однако водитель тоже начал выкручивать руль, боясь врезаться в стену дома. Сбить людей он, по всей видимости, не побоялся.

После того, как водитель на «Рено» сбил женщину с ребенком, он дал по газам и через двор попытался скрыться. Однако ему в след бросились местные жители. Через несколько минут они, вместе с сотрудниками полиции, задержали мужчину.

Ранее появилась версия, что водитель находился под действием наркотиков. Но по результатам проведенного освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. Женщина с ребенком находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Щеглово авто сбил 60-летнюю женщину и 3-летнюю девочку на газоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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