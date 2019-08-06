2019-08-06T15:51:29+03:00
Общество

Девушку на «Лексусе», разгонявшую пешеходов битой, оштрафовали за езду по тротуару на 2 тысячи рублей

Агрессивную автоледи накануне заметили в Приморском районе Северной столицы
Петр КИБЕР
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24-летнюю автоледи оштрафовали на 2 тысячи рублей. Фото: https://vk.com/spb_today24-летнюю автоледи оштрафовали на 2 тысячи рублей. Фото: https://vk.com/spb_today
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Владелица алого «Лексуса», возмутившая петербуржцев тем, что не просто ехала по тротуару, но и разгоняла пешеходов бейсбольной битой, получила «достойное» наказание - инспектора ГИБДД девушке выписали штраф.

- Водитель (женщина 1995 года рождения) управляя автомобилем марки «Лексус», двигалась по тротуару, угрожала физической расправой (демонстрируя бейсбольную биту), - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соцсетях, где появилось видео инцидента, тут же поднялась волна возмущения. Владелицу премиальной иномарки обвиняли в том, что она не считает людей за людей. Сама нарушительница пыталась оправдаться, мол на Комендантском проспекте сейчас идет ремонт и подъехать к кафе, откуда надо было забрать подругу по другому не получалось, но лишь подлила масла в огонь. Результатом «озорства» 24-летней жительницы города на Неве стал административный протокол за езду по тротуарам.

- На нарушителя наложено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей, - сообщают в ГИБДД.

Учитывая стоимость красного «Лексуса», на котором разъезжала девушка, потери этих денег она даже не заметит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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