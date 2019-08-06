2019-08-06T16:36:48+03:00
Общество

Три петербургских театра попали в список самых богатых в России по версии Forbes

Кроме Мариинки, за год заработавшей 6,8 миллиарда рублей, в рейтинге присутствуют БДТ и МДТ
Петр КИБЕР
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Мариинский театр стал вторым в списке самых успешных в России.Мариинский театр стал вторым в списке самых успешных в России.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Журнал Forbes, известный всевозможными рейтингами богатых и знаменитых, составил список самых успешных театров России. Правда, в него вошли только те учреждения, которые принадлежат государству, а подведомственны Министерству культуры. Из 35 петербургских театров, в топ-20 вошли только три. Зато Мариинка заняла второе место, уступив только Большому театру в Москве.

- За 2018 год Мариинский театр получил общий доход 6,864 миллиарда рублей. Около 55 процентов - бюджетное финансирование, - говорится в инфографике Forbes.

Еще около 8 миллионов рублей пришли от спонсорских вкладов и благотворительности. Остальное - прибыль от продажи билетов и гастрольной деятельности.

С этим результатом Мариинка уверенно стала второй, уступив лишь столичному Большому театру, заработавшему в общей сложности 8,6 миллиарда рублей.

Также в рейтинг самых богатых российских театров вошли Большой драматический театра имени Товстоногова (11 место) с 698 миллионами рублей дохода и Малый драматический театр - театр Европы (17 место) и 353,4 миллиона рублей доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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