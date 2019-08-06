Три петербургских театра попали в список самых богатых в России по версии Forbes
Журнал Forbes, известный всевозможными рейтингами богатых и знаменитых, составил список самых успешных театров России. Правда, в него вошли только те учреждения, которые принадлежат государству, а подведомственны Министерству культуры. Из 35 петербургских театров, в топ-20 вошли только три. Зато Мариинка заняла второе место, уступив только Большому театру в Москве.
- За 2018 год Мариинский театр получил общий доход 6,864 миллиарда рублей. Около 55 процентов - бюджетное финансирование, - говорится в инфографике Forbes.
Еще около 8 миллионов рублей пришли от спонсорских вкладов и благотворительности. Остальное - прибыль от продажи билетов и гастрольной деятельности.
С этим результатом Мариинка уверенно стала второй, уступив лишь столичному Большому театру, заработавшему в общей сложности 8,6 миллиарда рублей.
Также в рейтинг самых богатых российских театров вошли Большой драматический театра имени Товстоногова (11 место) с 698 миллионами рублей дохода и Малый драматический театр - театр Европы (17 место) и 353,4 миллиона рублей доходов.
ИСТОЧНИК KP.RU