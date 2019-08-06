2019-08-06T16:40:54+03:00
Экономика

Сбербанк в Петербурге снизил ставки по ипотеке

Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 9,1%
Степан СТЕПАНОВ
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Сбербанк снизил ставку по ипотеке.Сбербанк снизил ставку по ипотеке.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 6 августа 2019 года Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку в Санкт-Петербурге можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 9,1%.

Как разъяснили в банке, снижение составит 0,5% на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков. Также на 0,2% увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка и составит 0,5% вместо 0,3%. Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик». Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.

- Мы надеемся, что благодаря значительному снижению ставок и персональному подбору ипотечной программы на «ДомКлик» каждый клиент сможет найти наиболее подходящее для себя решение квартирного вопроса, не откладывая покупку недвижимости до лучших времен, - отметила Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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