Дачнику, который зарубил пенсионера топором, предъявили обвинение в убийстве

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-06T16:53:58+03:00

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Следственный отдел Пушкинского района Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу разбирается в обстоятельствах бытового убийства, которое произошло 30 июля в одном из пригородных дачных товариществ. Здесь, на одном из участков, было найдено тело пенсионера в рубленными ранами на теле.

- В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1973 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

По версии следствия, 30 июля 2019 года, мужчина, находясь на участке в садоводстве «Славяночка-1», будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым схватил топор и несколько раз ударил оппонента. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Позднее подозреваемый в преступлении был задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU