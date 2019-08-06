2019-08-06T17:11:11+03:00
Происшествия

Хулиган, ударивший женщину-кондуктора в Петербурге, раскаялся на камеру

28-летний безработный парень сам сдался полиции
Лилия КОЗЛОВА
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Парень, избивший женщину-кондуктора в Петербурге, раскаялся на камеруПарень, избивший женщину-кондуктора в Петербурге, раскаялся на камеруФото: скрин с видео
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Агрессивный пассажир троллейбуса №45 в Санкт-Петербурге, который избил женщину-кондуктора, за то, что та отказалась возвращать ему деньги за проезд, наконец-то задержан. Хулигана разыскивали с 24 июля. Парень сам пришел в полицию с повинной и дал признательные показания на камеру.

- Очень сожалею, раскаиваюсь. Хочу загладить свою вину, искупить, извиниться, - проговорил, опустив голову, задержанный.

Явку с повинной 28-летний нигде не работающий петербуржец дал накануне, 5 августа. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное в транспорте общего пользования».

Напомним, что инцидент произошел 24 июля вечером в троллейбусе. После того, как сломался транспорт, всех пассажиров попросили пересесть на следующий авто, следующий по тому же маршруту. 28-летний парень потребовал обратно деньги за билет, а когда кондуктор ему отказала, ударил 55-летнюю женщину в глаз.

Петербуржец, ударивший женщину-кондуктора, дал признательные показания на камеру .

ИСТОЧНИК KP.RU

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