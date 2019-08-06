2019-08-06T17:27:05+03:00
Общество

Зеленый и Верхний Лебяжий мосты в Петербурге закроют на ремонт

Ограничение движение транспорта и пешеходов начнется с 7 августа
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге Зеленый и Верхний Лебяжий мосты закроют на ремонтВ Петербурге Зеленый и Верхний Лебяжий мосты закроют на ремонтФото: Олег ЗОЛОТО
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С 7 августа в Санкт-Петербурге начнется ремонт Зеленого и Верхнего Лебяжьего моста в центре города. В связи с этим на переправах вводится ряд ограничений для движения транспортных средств и прохода пешеходов.

- Капитальный ремонт Зеленого моста будет проходить с 7 августа 2019 года по 1 мая 2020 года. На это время будет организовано поэтапное сужение проезжей части с сохранением движения по двум полосам в обоих направлениях и обеспечением прохода пешеходов, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В это время полностью будут закрыты для транспорта подъезды к мосту на четной и нечетной сторонах набережной реки Мойки. Также прекратят движения водного транспорта по реке Мойке под мостом на период капремонта.

Ремонт Верхнего Лебяжьего моста запланировано провести с 7 августа по 15 октября 2019 года. На это время для организации дорожного движения будет выполнено сужение проезжей части с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. Проход пешеходов организован в обход зоны производства работ по противоположному тротуару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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