Зеленый и Верхний Лебяжий мосты в Петербурге закроют на ремонт
С 7 августа в Санкт-Петербурге начнется ремонт Зеленого и Верхнего Лебяжьего моста в центре города. В связи с этим на переправах вводится ряд ограничений для движения транспортных средств и прохода пешеходов.
- Капитальный ремонт Зеленого моста будет проходить с 7 августа 2019 года по 1 мая 2020 года. На это время будет организовано поэтапное сужение проезжей части с сохранением движения по двум полосам в обоих направлениях и обеспечением прохода пешеходов, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
В это время полностью будут закрыты для транспорта подъезды к мосту на четной и нечетной сторонах набережной реки Мойки. Также прекратят движения водного транспорта по реке Мойке под мостом на период капремонта.
Ремонт Верхнего Лебяжьего моста запланировано провести с 7 августа по 15 октября 2019 года. На это время для организации дорожного движения будет выполнено сужение проезжей части с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. Проход пешеходов организован в обход зоны производства работ по противоположному тротуару.
ИСТОЧНИК KP.RU