2019-08-06T18:08:47+03:00
Общество

Заморозки ударят в ночь на 7 августа в Ленобласти

Температура воздуха опустится до минус 1 градуса
Лилия КОЗЛОВА
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Ночью 7 августа в Ленинградской области ожидаются заморозки до -1 градусаНочью 7 августа в Ленинградской области ожидаются заморозки до -1 градусаФото: Олег ЗОЛОТО
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Как и обещали синоптики, лета в Петербурге уже не будет. А в ночь на 7 августа в Ленинградской области и вовсе ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса во второй половине ночи. В связи с этим местным жителям советуется принять меры предосторожности.

- В группе риска – дети, пожилые люди и, особенно, лица без определенного места жительства: они больше всего подвержены переохлаждению. У людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна, у лиц без определенного места жительства нет возможности согреться дома в виду его отсутствия, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

Для того, чтобы не переохладиться, специалисты советуют одеваться многослойно: футболка, рубашка, кофта, куртка. Так легче сохранить тепло. Не забывайте, что 100 грамм для согрева – это заблуждение, так как алкогольное опьянение дает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую потерю тепла. В таком состоянии человек может просто не заметить признаков переохлаждения.

Пока что синоптики не дают однозначных прогнозов: будут это единичные заморозки, либо минусовая температура пробудет еще несколько ночей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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