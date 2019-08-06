2019-08-06T18:37:38+03:00
Дом. Семья

Юрский период: В парке 300-летия заметили игуану

Необычное для Петербурга животное поселилось на дереве рядом с Финским заливом
Лилия КОЗЛОВА
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В Парке 300-летия поселилась игуанаВ Парке 300-летия поселилась игуанаФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге неравнодушные любители животных пытаются спасти существо, которое совершенно не привычно видеть на улицах нашей Северной столицы. В Приморском районе, в парке 300-летия местные жители заметили игуану, примостившуюся на дереве.

- Кто потеря? Сидит на дереве в парке 300-летия, - забили тревогу петербуржцы.

Ящерица ярко-зеленого окраса выглядит растерянной. Еще бы, она пытается спрятаться от опасностей. Тем более, вряд ли они привыкла жить на берегу Финского залива, тем более в такой холодной среде, как Петербург.

Откуда появилось животное, пока что является загадкой. Явно игуана не вылупилась из яйца в этом самом парке, так как температурный режим лета 2019 года этого не позволил бы.

Помимо того, что ящерица очень яркая, у нее огромный хвост, которым она обвила ветку дерева. Выглядит так, словно она выглядывает хозяина по сторонам. Пользователи сети посоветовали нашедшим игуану обратиться к волонтерам, которые, как минимум, могли бы подсказать, что делать с потерявшимся животным, которое может не пережить ночных петербургских холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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