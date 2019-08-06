2019-08-06T20:30:43+03:00
Спорт

Футболист Дуглас Сантос рассказал, какие российские клубы - принципиальные соперники «Зенита»

Также игрок поделился, что его поразило в Петербурге
Роман ЛЯЛИН
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Игрок "Зенита" дал интервью Фото: Вячеслав ЕвдокимовИгрок "Зенита" дал интервью Фото: Вячеслав Евдокимов
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Защитник футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос рассказал дал интервью пресс-службе своей команды. В нем игрок рассказал о своей дружбе с Халком. По его словам, они подружились благодаря сборной. Созваниваются коллеги обычно по особым поводам. А встречаются, когда одновременно оказываются в Бразилии. При этом футболист назвал принципиальных соперников своего клуба.

— А знаете ли вы, какие соперники считаются самыми принципиальными для «Зенита»?

— Да. Московские «Локомотив» и «Спартак», также «Краснодар» — матчи с ними вполне можно назвать «дерби». Надеюсь, что я смогу сыграть против этих команд.

На вопрос, что его поразило в Петербурге Сантос ответил, что "здесь все большое".

— Огромный город, широченные улицы. Дома, которые мне показывали, когда я искал жилье, тоже большие. Я люблю пространство, поэтому огромные размеры всего, что здесь есть, не могли меня не впечатлить, - объяснил футболист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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