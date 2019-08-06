2019-08-06T19:58:20+03:00
Общество

На Кронверкском проспекте перекроют движение для трамваем на время Курбан-байрама

Ограничения будут действовать утром 11 августа
Роман ЛЯЛИН
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Трамваи изменят свой маршрут Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»Трамваи изменят свой маршрут Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»
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В Петербурге на время Курбан-байрама перекроют движение по Кронверкскому проспекту. Из-за этого изменится движение нескольких трамваев. Празднование пройдет в Соборной Мечети Санкт-Петербурга. Ограничения будут действовать 11 августа с 07:00 до 09:30 утра.

- Трамваи №6 будут направлены по двум трассам, - рассказывают в "Горэлектротрансе". - От станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до станции «19-я линия В.О.».

Также трамвай пойдет по маршруту: «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, проспекту Энгельса, Большому Сампсониевскому проспекту до станции «Площадь Ленина».

Изменит движение также трамвай №40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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