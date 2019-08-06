Памятник всем, кто строил Петербург, появится в городе на Неве

6 Авг. 20:39 2019-08-06T20:39:50+03:00

Лучшим строителям были вручены государственные награды, награды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, награды Правительства Санкт-Петербурга, а также почетные знаки «Строителю Санкт-Петербурга» II и III степени. Фото: https://www.gov.spb.ru

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В Петербурге прошла торжественная церемония награждения работников строительного комплекса, в рамках которой врио губернатора Александр Беглов заявил о том, что в ближайшее время в городе на Неве появится памятник всем тем, кто на протяжении веком возводил будущую Северную столицу.

- Это общественная инициатива Объединения строителей Санкт-Петербурга, которую мы поддерживаем, – заявил врио губернатора Александр Беглов.

По словам главы Санкт-Петербурга, к конкурсу на разработку проекта привлекут лучших архитекторов. Их выберет экспертный совет. Также на церемонии врио вспомнил об одном из самых деятельных руководителей Ленинграда Александре Александровиче Сизове, который считал, что главный человек на Земле – строитель.

- Мы все вышли из одной школы, из сизовской, – подчеркнул Александр Дмитриевич. - Важно сохранять принцип «строить по-сизовски». Это бесспорный знак качества.

ИСТОЧНИК KP.RU