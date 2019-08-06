Похитители бизнесмена, удерживающие его почти месяц в квартире в Петербурге, арестованы

6 Авг. 21:18 2019-08-06T21:18:47+03:00

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В Санкт-Петербурге взяты под стражу подозреваемые в похищении с применением насилия бизнесмена. Мужчины 31 года и 34 лет с 21 мая по 31 июля 2019 года удерживали предпринимателя в неустановленной квартире и все это время вымогали у его родных 1 миллион рублей. Преступники угрожали расправой, но денег так и не получили.

- 31 июля соучастники привезли потерпевшего на территорию Центрального района Санкт-Петербурга для решения рабочих вопросов, связанных с возглавляемой им организацией 0 в это время ему и удалось скрыться, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу. - Через три дня, 3 августа они вновь решили его похитить, но были задержаны полицией.

Напомним, бизнесмен был похищен у дома 5 по Аптекарскому переулку. Злоумышленники напали на него, угрожали ножами и предметом, похожим на пистолет, посадили последнего в машины и вывезли.

ИСТОЧНИК KP.RU