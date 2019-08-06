Седьмая симфония Шостаковича прозвучит в Петербурге 9 августа
В четверг, 9 августа 2019 года, в Петербурге пройдут мероприятия, посвященные 75-летию со дня окончания битвы за Ленинград. В честь знаменательной для города даты в Историческом парке «Россия - моя история» состоится концерт, на котором прозвучит один из символов героизма ленинградцев - Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича.
Как сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга, Седьмую симфонию исполнит сводный симфонический оркестр под управлением Михаила Татарникова.
В программе также трансляции видеопрезентаций школьных музеев проекта «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград», тематические экскурсии в мультимедийных экспозициях и мастер-классы по изготовлению памятной гвоздики.
Концерт начнется 9 августа в 18:00. Вход свободный.
СПРАВКА «КП»
Битва за Ленинград продолжалась в течение трех лет - с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU