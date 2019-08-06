Стало плохо с сердцем: На улице Дудина водитель Hyundai протаранил три припаркованные иномарки
Трагедия на улице Михаила Дудина в Санкт-Петербурге произошла поздно вечером 6 августа 2019 года. Около 21.40 Hyundai Tucson на полном ходу влетел в припаркованный вдоль дороги автомобиль BMW, после чего его понесло на встречную полосу. Пробив разделительный бордюр, неуправляемая иномарка врезалась еще в две стоящие дорогие машины KIA и Audi.
Когда очевидцы ДТП подбежали к Hyundai, водитель еще был жив, но пока ждали скорую, скончался. Предположительно, мужчине стало плохо с сердцем. Приехавшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции подтвердили: совершивший ДТП водитель обнаружен без признаков жизни в салоне автомобиля без видимых повреждений. Известно, что погибшему было 64 года.
- По факту ДТП на улице Михаила Дудина проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Как выяснилось позже, погибшим оказался друг Николая Валуева, известный в Петербурге тренер Валерий Дербин.
ИСТОЧНИК KP.RU