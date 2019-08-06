2019-08-07T13:02:32+03:00
Происшествия

Стало плохо с сердцем: На улице Дудина водитель Hyundai протаранил три припаркованные иномарки

Мужчина скончался прямо за рулем
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге водителю стало плохо за рулем, и он протаранил несколько машин на улице Дудина.В Петербурге водителю стало плохо за рулем, и он протаранил несколько машин на улице Дудина.Фото: СОЦСЕТИ
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Трагедия на улице Михаила Дудина в Санкт-Петербурге произошла поздно вечером 6 августа 2019 года. Около 21.40 Hyundai Tucson на полном ходу влетел в припаркованный вдоль дороги автомобиль BMW, после чего его понесло на встречную полосу. Пробив разделительный бордюр, неуправляемая иномарка врезалась еще в две стоящие дорогие машины KIA и Audi.

Когда очевидцы ДТП подбежали к Hyundai, водитель еще был жив, но пока ждали скорую, скончался. Предположительно, мужчине стало плохо с сердцем. Приехавшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции подтвердили: совершивший ДТП водитель обнаружен без признаков жизни в салоне автомобиля без видимых повреждений. Известно, что погибшему было 64 года.

- По факту ДТП на улице Михаила Дудина проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как выяснилось позже, погибшим оказался друг Николая Валуева, известный в Петербурге тренер Валерий Дербин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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