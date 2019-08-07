2019-08-07T08:14:37+03:00
Общество

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 7 августа: Тепло и дождливо

Среда не слишком порадует горожан хорошей погодой
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге снова обещают дожди.В Петербурге снова обещают дожди.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Сплошной дождь, которым синоптики пугали в прогнозах на среду, похоже отменяется. Глядя на ясное утреннее небо даже не верится в плохое, но осадки, по уверению метеорологов, все же будут.

- 7 августа в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. Атмосферное давление изменится слабо, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Увы, но если прогноз на среду улучшился, то на четверг и пятницу - наоборот. Если еще вчера специалисты обещали солнечное и теплое окончание рабочей недели, то сегодня в прогнозах все те же кратковременные дожди и не выше +21 градуса.

Конечно, на фоне холодного июля и это неплохо, но хотелось все же еще немного лета. А оно, судя по всему, закончилось не начавшись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажира рейса Симферополь-Петербург задержали за демонстрирование своих половых органов в самолете
Петербуржцев предупредили о неадекватном мужчине, избивающем женщин у метро «Ленинский проспект»
Спикер петербургского ЗакСа назвал главные задачи «нулевых чтений» бюджета на 2020 год
В Московском районе пройдут повторные испытания теплосетей
Не смог пережить развод: Пьяный петербуржец угрожал бывшей жене и 4-летней дочери ножом
«Любительницу наживы» поймали в Петербурге по пути на вечеринку
Пьяный сотрудник автомойки угнал машину клиента за 1,2 миллиона и разбил ее на трассе «Кола»
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют съезд
В Петербурге у жителя Дагестана украли 12 миллионов, скопленных на квартиру
В Сестрорецке из санатория украли банкомат
Петербургский мотоциклист обогнул Землю за 37 дней
«Зенит» обыграл «Барселону» на новом стадионе «Смена»