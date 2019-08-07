Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 7 августа: Тепло и дождливо

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-07T08:14:37+03:00

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Сплошной дождь, которым синоптики пугали в прогнозах на среду, похоже отменяется. Глядя на ясное утреннее небо даже не верится в плохое, но осадки, по уверению метеорологов, все же будут.

- 7 августа в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. Атмосферное давление изменится слабо, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Увы, но если прогноз на среду улучшился, то на четверг и пятницу - наоборот. Если еще вчера специалисты обещали солнечное и теплое окончание рабочей недели, то сегодня в прогнозах все те же кратковременные дожди и не выше +21 градуса.

Конечно, на фоне холодного июля и это неплохо, но хотелось все же еще немного лета. А оно, судя по всему, закончилось не начавшись.

ИСТОЧНИК KP.RU