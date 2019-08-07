2019-08-07T08:56:49+03:00
Происшествия

На Корабельной улице после столкновения с маршруткой на крышу прилегла «Лада»

ДТП произошло утром 7 августа в Кировском районе Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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На Корабельной улише маршрутка отправила "Ладу" на газон. Фото: vk.com/spb_todayНа Корабельной улише маршрутка отправила "Ладу" на газон. Фото: vk.com/spb_today
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Короткий разгон, точный удар и маршрутка, только что выехавшая с пассажирами с автобусного кольца, отправляет «отдыхать» на крыше маленькую «Ладу». Спустя считанные минуты на место аварии прибывают автомобили ГИБДД и скорой медпомощи. Такую картину могли видеть утром 7 августа жители Кировского района Санкт-Петербурга.

- «Лада Гранта» отдыхает на газоне на Корабельной улице, - сообщают очевидцы аварии в группе в соцсетях.

На данный момент точных данных о пострадавших в ДТП нет, однако машина реанимации на месте происшествия присутствовала. Что касается причин дорожного инцидента, то пассажиры маршрутки в соцсетях уверяют, что на дорогу вылетел именно микроавтобус.

- Мы на работу ехали, маршрутка на скорости с автобусного кольца в бок этой машине въехала, - пишет одна из жительниц Северной столицы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но, разумеется, точные причины и виновника аварии установят дознаватели ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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