«Зенит» обыграл «Барселону» на новом стадионе «Смена»

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-07T09:19:43+03:00

Но лишь в товарищеском матче среди молодежных составов

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Обыграть грозную испанскую (каталонскую - поправят болельщики) «Барселону» - мечта для каждого футболиста. И у молодых зенитовцев она сбылась. В товарищеском матче команд среди юношей до 19 лет, сине-бело-голубые смогли одолеть сине-гранатовых со счетом 1:0. Игра прошла на поле обновленного стадиона «Смена» в честь его открытия.

- Первым матчем после официального открытия арены стала игра между молодежным составом сине-бело-голубых под руководством Константина Зырянова и «Барселоной» U-19 Виктора Вальдеса, - сообщает пресс-служба «Зенита». - Единственный забил на 31-й минуте Максим Бачинский.

Надо сказать, что на игре присутствовали большие люди как из руководства «Зенита», так и администрации Петербурга. Смольный представлял вице-губернатор Владимир Кириллов, а клуб - председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина, главный тренер «Зенита» Сергей Семак и директор зенитовской Академии Анатолий Давыдов.

- Стадион и качество газона — идеальны. Рад, что у «Зенита» прекрасная Академия. Тем более здорово сыграть с молодежной командой «Барселоны», есть чему поучиться, - отметил Сергей Семак.

Что касается стадиона, то кроме нового поля здесь соорудили дополнительные трибуны, увеличив вместимость до 2000 мест. 9 августа с них можно будет увидеть еще одну игру молодежек «Зенита» и «Барселоны».

ИСТОЧНИК KP.RU