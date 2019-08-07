2019-08-07T10:10:46+03:00
Общество

Петербургский мотоциклист обогнул Землю за 37 дней

Поездка растянулась на 26 тысяч километров [видео]
Петр КИБЕР
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Ян Зингер совершил кругосветку за 37 дней и установил мировой рекорд. Фото:instagram.com/yan_zinger_world_tripЯн Зингер совершил кругосветку за 37 дней и установил мировой рекорд. Фото:instagram.com/yan_zinger_world_trip
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Житель Санкт-Петербурга установил мировой рекорд, обогнув Землю за 37 дней. Предприниматель и байкер Ян Зингер стартовал из город на Неве 15 июня на подготовленном трицикле и вернулся домой 2 августа.

- Друзья, я пересек финскую границу. Я в России! - написал в конце своего мотопутешествия петербуржец в своем «Инстаграме».

К этому моменту под колесами «Дырчика», как прозвал свой подготовленный спорткар (трицикл больше похож на машину, чем на привычную мототехнику) сам Ян, остались 26 тысяч километров, которые путешественник намотал по территории России, Кореи, США (штат Аляска), Канады, континентальной части США и Европы.

Петербуржца ждали испытания дорогами, которые оказались как в России - и хорошими и плохими, проливными дождями, сложностями с транспортировкой техники и таможней. Но в итоге все удалось. Маршрут, рассчитанный на 45 суток, удалось завершить раньше. Дома его с нетерпением ждали жена и дети.

В поездке Ян делал отметки на чекпойнтах, чтобы потом подтвердить свой рекорд. На это, по словам путешественника, уйдет несколько недель.

yan_zinger_world_tripyan_zinger_world_trip
Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней
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ИСТОЧНИК KP.RU

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