В Сестрорецке из санатория украли банкомат

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-07T10:34:12+03:00

В Сестрорецке злодеи украли и распотрошили банкомат. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сколько внутри было денег - выясняют следователи

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Полиция Курортного района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства пропажи денег из банкомата, который украли из санатория в Сестрорецке во вторник. Сумму наличности, бывшую внутри, устанавливают следователи.

- 6 августа в полицию поступило сообщение от охранника о том, что на территории санатория, расположенного на Приморском шоссе в городе Сестрорецке взломана дверь, похищен банкомат, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на вызов стражи порядка осмотрели место происшествия и при обходе территории санатория наткнулись на сам банкомат. Неизвестные злодеи «выпотрошили» технику, забрав всю наличность.

Сейчас специалисты банка, которому принадлежал аппарат и следователи устанавливают сумму пропавших денег, а полицейские отсматривают камеры наблюдения и ищут злодеев, раскурочивших банкомат.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело пор статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU