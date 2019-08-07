На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют съезд

СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-07T11:23:28+03:00

На развязке КАД с проспектом Энгельса перекроют один из съездов. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

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К новым изменениям дорожного движения стоит быть готовым петербургским автомобилистам. В ночь на 8 августа будет полностью перекрыт один из съездов на развязке КАД с проспектом Энгельса.

- В период с 00.00 до 03.00 8 августа 2019 года будет полностью перекрыт для движения съезд со стороны Ленинградской области в направлении из Приозерска на внешнее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Причиной для ограничений станет замена асфальтобетонного покрытия на этом участке дороги. Чтобы не мешать автомобилистам, все работы будут проходить исключительно ночью, когда интенсивность движения самая низкая.

В УПРДОРе отмечают, что все работы проводятся в рамках реконструкции северного участка КАД, которое предусматривает расширение с двух полос в каждую сторону до трех.

ИСТОЧНИК KP.RU