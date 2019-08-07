2019-08-07T11:38:33+03:00
Происшествия

«Любительницу наживы» поймали в Петербурге по пути на вечеринку

Молодая «обнальщица» подозревается в краже 360 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале арестовали молодую «любительницу наживы», находившуюся в федеральном розыскеВ Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале арестовали молодую «любительницу наживы», находившуюся в федеральном розыскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале задержали молодую «любительницу наживы», которая месяц скрывалась от федерального розыска по подозрению в мошенничестве. Попалась девушка, когда почувствовала себя неуловимой и решила повеселиться, отправившись на торжественное празднование юбилея родственника. Но поздравить с днем рождения именинника у нее не получилось.

- Полицейские выяснили, что 24-летняя петербурженка раньше занимала пост директора строительной компании. Воспользовавшись своим положением, она обналичила денежные средства через счета фирмы - 360 тысяч рублей, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

После того, как было заведено уголовное дело, девушка скрылась и пряталась от полиции месяц. Но допустила ошибку, когда решила отправиться в Петрозаводск на юбилей родственника. Транспортные полицейские заметили ее на Ладожском вокзале и буквально сняли с поезда в момент посадки.

«Обнальщицу» передали инициатору розыска. Отправиться повидаться с родными девушке не удастся, так как ее оставили в Петербурге с подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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