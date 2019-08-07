2019-08-07T11:47:50+03:00
Происшествия

Не смог пережить развод: Пьяный петербуржец угрожал бывшей жене и 4-летней дочери ножом

По словам женщины, экс-супруг камнем разбил окно в квартире и устроил скандал
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полицейским пришлось усмирять мужчину, который пришел с угрозами к бывшей жене.Полицейским пришлось усмирять мужчину, который пришел с угрозами к бывшей жене.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полицейские Невского района задержали молодого мужчину, который не смог спокойно пережить недавний развод и заявился домой к бывшей жене и их 4-летней дочери в пьяном виде. Проблема была в том, что в руках у петербуржца был нож и он во все горло выкрикивал угрозы в адрес экс-супруги.

- 5 августа 2019 года в 19.40 в полицию поступило сообщение о скандале в квартире на Товарищеском проспекте. К полицейским обратилась испуганная женщина и пояснила, что ее бывший супруг камнем разбил окно в квартире и при их 4-летней дочери выкрикивал угрозы, размахивая ножом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока молодой человек скандалил на улице, а женщина с ребенком оставались в квартире, на происходящее со стороны смотрели соседи, опасаясь подойти к вооруженному мужчине.

Впрочем через несколько минут на место происшествия примчался наряд полиции. Стражи порядка скрутили смутьяна. Теперь нигде не работающему петербуржцу грозит серьезное наказание по статье «угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажира рейса Симферополь-Петербург задержали за демонстрирование своих половых органов в самолете
Петербуржцев предупредили о неадекватном мужчине, избивающем женщин у метро «Ленинский проспект»
Спикер петербургского ЗакСа назвал главные задачи «нулевых чтений» бюджета на 2020 год
В Московском районе пройдут повторные испытания теплосетей
«Любительницу наживы» поймали в Петербурге по пути на вечеринку
Пьяный сотрудник автомойки угнал машину клиента за 1,2 миллиона и разбил ее на трассе «Кола»
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют съезд
В Петербурге у жителя Дагестана украли 12 миллионов, скопленных на квартиру
В Сестрорецке из санатория украли банкомат
Петербургский мотоциклист обогнул Землю за 37 дней
«Зенит» обыграл «Барселону» на новом стадионе «Смена»