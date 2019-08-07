Не смог пережить развод: Пьяный петербуржец угрожал бывшей жене и 4-летней дочери ножом

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-07T11:47:50+03:00

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Полицейские Невского района задержали молодого мужчину, который не смог спокойно пережить недавний развод и заявился домой к бывшей жене и их 4-летней дочери в пьяном виде. Проблема была в том, что в руках у петербуржца был нож и он во все горло выкрикивал угрозы в адрес экс-супруги.

- 5 августа 2019 года в 19.40 в полицию поступило сообщение о скандале в квартире на Товарищеском проспекте. К полицейским обратилась испуганная женщина и пояснила, что ее бывший супруг камнем разбил окно в квартире и при их 4-летней дочери выкрикивал угрозы, размахивая ножом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока молодой человек скандалил на улице, а женщина с ребенком оставались в квартире, на происходящее со стороны смотрели соседи, опасаясь подойти к вооруженному мужчине.

Впрочем через несколько минут на место происшествия примчался наряд полиции. Стражи порядка скрутили смутьяна. Теперь нигде не работающему петербуржцу грозит серьезное наказание по статье «угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU