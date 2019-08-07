2019-08-07T12:33:08+03:00
Общество

В Московском районе пройдут повторные испытания теплосетей

Неожиданности в виде фонтанов могут возникнуть в течение дня
Петр КИБЕР
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В Московском районе испытают теплосети. Фото: "Теплосеть СПб".В Московском районе испытают теплосети. Фото: "Теплосеть СПб".
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Особенно осторожным следует быть сегодня жителям Московского района Санкт-Петербурга. 7 августа здесь пойдут повторные испытания тепловых сетей. Если что-то пойдет не по плану, то горожан ждут нерукотворные фонтаны и гейзеры.

- В зону работ входят тепловые сети, проходящие по улицам: Благодатная, Варшавская, Кузнецовская, Бассейная, Краснопутиловская, Фрунзе, Ленсовета, Авиационная, Алтайская, Гастелло, Орджоникидзе, Костюшко, Кубинская, Решетникова, Сызранская, проспекты Московский, Ленинский, Юрия Гагарина, Новоизмайловский (территория студенческого городка), - сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».

В компании отмечают, что повторные проверки - важнейший этап подготовки к отопительному сезону. Лучше выявить слабые места сейчас, чем ремонтировать трубы по зиме.

При этом коммунальщики предостерегают горожан: если прорыв при испытаниях все же произошел, не надо подходить к месту ЧП близко. Несмотря на то, что температура воды не превышает 40 градусов, все равно модно получить травму.

При обнаружении аварии надо звонить 004 с городского или 112 с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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