2019-08-07T12:57:33+03:00
Общество

Спикер петербургского ЗакСа назвал главные задачи «нулевых чтений» бюджета на 2020 год

Вячеслав Макаров уверен, что эта работа позволяет принять выверенный и сбалансированный главный финансовый документ города
Петр КИБЕР
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Петербургский парламент начал "нулевые чтения" бюджета города на 2020 год.Петербургский парламент начал "нулевые чтения" бюджета города на 2020 год.Фото: Александр ГЛУЗ
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Один из главных документов, по которому живет любой горд в России - его бюджет. И Петербург тут не исключение. В парламенте Северной столицы уже началась большая и кропотливая работа по подготовке бюджетного законопроекта - так называемые «нулевые чтения».

- Именно «нулевые чтения» дают возможность принимать выверенный финансовый план жизни, который позволяет нашему городу не только исполнять все свои социальные обязательства, но и работать на опережение, развивая экономику и инфраструктуру, - приводит слова председателя Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова пресс-служба Мариинского дворца.

По словам спикера парламента, у депутатов и чиновников Смольного запланированы 43 встречи, в ходе которых будет сформирован сбалансированный бюджет на 2020 год. Он должен учитывать все социальные сферы (образование, здравоохранение и т.д.) и обязательно быть ориентирован на развитие «человеческого капитала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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