Петербуржцев предупредили о неадекватном мужчине, избивающем женщин у метро «Ленинский проспект»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-07T12:57:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Санкт-Петербурга рассказала в сети о том, как дважды пережила нападение на улице одного и того же мужчины, чтобы предостеречь от беды горожан. О том, что с ней произошло, петербурженка поведала 7 августа. К своему рассказу в подтверждение она приложила фото нападавшего и заявление в полицию.

- В апреле 2019 года возле спортивного магазина у станции метро «Ленинский проспект» на меня напал незнакомый прохожий мужчина. Ударив меня, он побежал в сторону подземки. Несмотря на пережитый шок, я успела его сфотографировать, - рассказала женщина.

На снимке она запечатлела высокого мужчину, с головой, чуть тронутой сединой и черной бородой. Одет он в черную спортивную кофту с капюшоном.

Пострадавшая написала заявление в полициюФото: СОЦСЕТИ

Пережив первый инцидент, вчера, 6 августа, все повторилось снова. Возвращаясь домой, женщина вновь повстречала на своем пути неадекватного мужчину, который второй раз пустил в ход кулаки, после чего убежал в сторону Дачного проспекта.

- Хочу предупредить девушек, женщин об осторожности. Поговорите с детьми о мерах предосторожности. Страшно если ребенок пострадает. Возможно, мужчина состоит на учете ПНД, - поведала дважды пострадавшая.

После вчерашнего случая, женщина написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU