2019-08-07T13:17:37+03:00
Происшествия

Пассажира рейса Симферополь-Петербург задержали за демонстрирование своих половых органов в самолете

Эксгибиционист пытался впечатлить юную девушку
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково задержали парня, который снял штаны перед девушкой в самолетеВ Пулково задержали парня, который снял штаны перед девушкой в самолетеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который так сильно хотел впечатлить девушку, что буквально выпрыгнул из штанов. Однако душевный порыв эксгибициониста окружающие его люди не оценили, так как произошло все на борту самолета, летящего из Симферополя в Северную столицу.

- Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку инцидента – развратные действия пассажира на рейсе Симферополь-Петербург, - сообщили в УТ МВД РФ по СЗФО.

Все произошло на рейсе авиакомпании «Россия». 22-летний пассажир, видимо, заскучал в полете и решил привлечь внимание юной девушки, сняв с себя штаны и размахивая «хозяйством». Однако вид обнаженных гениталий понравился не всем пассажирам самолета. Они пожаловались на юношу бортпроводникам, а те доложили о непристойном поведении на борту в аэропорт «Пулково».

Когда самолет сел в Петербурге, эксгибициониста сразу же отвели в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково. Парня допросили. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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