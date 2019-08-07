Сыр с гайками: Петербуржец купил молочный продукт с «повышенным содержанием железа»

7 Авг. 13:31 2019-08-07T13:31:27+03:00

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Истории о том, что в колбасе нашли нет, не мясо, а что-то несъедобное, периодически появляются в новостях. Иногда это фейки, иногда производители действительно подходят к производству безалаберно. Похожая история произошла и соседнем с Петербургом районе Девяткино, где местный житель купил сыр с гайками. По крайней мере с одной.

- Вот такой наш сыр. Хорошее содержание железа, - пишут горожане в соцсетях.

В комментариях под фотографией тут же развернулась дискуссия. Некоторые пользователи усомнились в реальности картинок. Дескать сам покупатель засунул гайку в кусок упакованного сыра. Другие поверили петербуржцу и даже поиронизировали на тему покупки.

- Настоящий челябинский сыр! Акция, собери трактор, - шутят обитатели соцсетей.

Кроме этого мужчине посоветовали отправить претензию производителю, чьи контакты указаны на упаковке, а также пользователи поностальгировали по настоящему сыру, которого теперь в магазинах не купишь.

ИСТОЧНИК KP.RU