2019-08-07T13:42:18+03:00
Общество

Ничего необычного: Жители Парнаса показали местного шамана-целителя

Сеанс «работы с духами» петербуржцы сняли на камеру [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Парнасе появился шаман, который "обрабатывает" людей на улицеВ Парнасе появился шаман, который "обрабатывает" людей на улицеФото: скрин с видео
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Обычный летний день, среда, 7 августа. В Парнасе на севере Санкт-Петербурга на улице стоит шаман и бьет в бубен. Ничего не обычного. Как оказалось, общение с «духами» этот человек устраивает, чуть ли не каждый день, так что местные жители уже успели к нему привыкнуть. Однако стук в барабан – единственное что напрягает людей.

На кадрах, опубликованных в сети, мужчина в облачении шамана стоит на лужайке за спиной у какой-то женщины и упорно бьет в бубен, возможно, изгоняя из нее злых духов или проводя ритуал по привлечению удачи. Мимо проходят люди и даже не поворачивают голову в сторону необычной компании, словно в Парнасе – это обычное дело.

Шаман за ритуалом в Парнасе .

Однако жители ближайших домов совсем не в восторге от такого соседа. Стук барабана далеко не на всех влияет положительно.

- Прикольно, - воодушевились петербуржцы, увидев колдуна на видео. – Не восторг соседей – в топку. Белый день, имеет право шуметь, - вступились они за шамана.

Какие услуги предоставляет целитель, не уточняется. Но, видимо, призыв жаркой солнечной погоды не в его силах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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