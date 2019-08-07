2019-08-07T13:59:15+03:00
Происшествия

Школьницу с передозировкой наркотиками госпитализировали из здания администрации Невского района в Петербурге

Девочка пришла туда с мамой по вопросу опеки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Из здания администрации Невского района госпитализировали школьницу с наркотической передозировкойИз здания администрации Невского района госпитализировали школьницу с наркотической передозировкойФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Из здания администрации Невского района Санкт-Петербурга, которое находится на проспекте Обуховской Обороны, вчера, 6 августа, сотрудники скорой помощи госпитализировали 17-летнюю девочку с сильным наркотическим отравлением. История выглядит шокирующей. Оказалось, что за подростком уже давно наблюдают в отделе по делам несовершеннолетних.

- Днем 6 августа школьница вместе с мамой пришла в администрацию района по вопросу опеки. У девочки склонности к девиантному поведению: ранее ее уже ловили на употреблении психотропов, а за несколько часов до инцидента она как раз сдавала тест на наркотики, - пишут «Невские новости».

Девочка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, и во вторник в администрации должна была пройти встреча с представителями комиссии по опеке и попечительству.

Однако, когда девочка зашла в здание, ей стало резко плохо. Она упала на пол и стала биться в конвульсиях. Школьницу госпитализировали. Медики определили, что это последствие отравления психотропами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный продает акции банка «Санкт-Петербург» и авиакомпании «Россия»
145-летие российской тельняшки отметят в Петропавловке
Баскетбольный «Зенит» пополнил тяжелый форвард Уилл Томас
Дорожный конфликт у моста Александра Невского закончилась поножовщиной
В Зеленогорске «Аллегро» сбил перебегающего железную дорогу
В заказнике «Сестрорецкое болото» открыли экомаршрут с животными из Красной книги
Под арест отправили второго футбольного фаната, который дрался с ОМОН на мачте «Зенит» – «Краснодар»
Думская и часть улицы Ломоносова будут пешеходными по праздникам и выходным
В Янино ведрами тушат полыхающий жилой дом
СК начал проверку после сообщения о пытках в «Крестах»
На чердаках в Центральном районе Петербурга установили сигнализации
Трое детей пострадали в страшной аварии с грузовиком на трассе «Сортавала»
Лахта-Центр показал лестницу со стеклянными «крыльями»
В Ленобласти достроят проблемные дома
7 сентября в Колпино откроют памятник детям войны
В Петербурге пройдет панихида на 40-й день гибели моряков на подлодке АС-31
Покрас Лампас отметился новым творением в Петербурге
На оголившего гениталии парня в самолете Симферополь-Петербург завели уголовное дело
«Назад в будущее»: По Петербургу на эвакуаторе провезли легендарный DeLorean DMC-12
В Петербурге выросли продажи новых автомобилей
В центре Петербурга закрывают Торговый мост, а в Кронштадте – Доковый
«Зенит» не хочет платить зарплату Заболотному и намерен разорвать контракт