Школьницу с передозировкой наркотиками госпитализировали из здания администрации Невского района в Петербурге

7 Авг. 13:59 2019-08-07T13:59:15+03:00

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Из здания администрации Невского района Санкт-Петербурга, которое находится на проспекте Обуховской Обороны, вчера, 6 августа, сотрудники скорой помощи госпитализировали 17-летнюю девочку с сильным наркотическим отравлением. История выглядит шокирующей. Оказалось, что за подростком уже давно наблюдают в отделе по делам несовершеннолетних.

- Днем 6 августа школьница вместе с мамой пришла в администрацию района по вопросу опеки. У девочки склонности к девиантному поведению: ранее ее уже ловили на употреблении психотропов, а за несколько часов до инцидента она как раз сдавала тест на наркотики, - пишут «Невские новости».

Девочка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, и во вторник в администрации должна была пройти встреча с представителями комиссии по опеке и попечительству.

Однако, когда девочка зашла в здание, ей стало резко плохо. Она упала на пол и стала биться в конвульсиях. Школьницу госпитализировали. Медики определили, что это последствие отравления психотропами.

ИСТОЧНИК KP.RU