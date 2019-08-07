2019-08-07T14:55:57+03:00
Происшествия

Петербуржец развращал 12-летнюю школьницу, посылая ей интимные фото в интернете

Тревогу забила мать девочки
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина развращал 12-летнюю школьницу интимными снимкамиМужчина развращал 12-летнюю школьницу интимными снимкамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Санкт-Петербурге в среду, 7 августа, предъявлено обвинение 32-летнему местному жителю в том, что он целенаправленно развращал 12-летнюю школьницу. Делал он это с помощью социальных сетей в интернете, отправляя девочке различные фотографии порнографического характера. Пресекла это все мама ребенка, которая забила тревогу и обратилась в полицию.

- Согласно материалам уголовного дела по статье «насильственные действия сексуального характера», в июле 2019 года обвиняемый, находясь на территории Фрунзенского района, отправлял с компьютера 12-летней девочке развратные снимки, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

После проверок, мужчину задержали. Это произошло 5 августа. Как оказалось, сейчас задержанный нигде не работает, а раньше у него уже были проблемы с законом, связанные с приобретением и хранением наркотиков. На данный момент расследование продолжается и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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