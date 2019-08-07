Строительство второго вестибюля станции «Проспект Славы» показали на видео

7 Авг. 15:02 2019-08-07T15:07:08+03:00

Вестибюли станции "Проспект Славы" будут похожи на такие же, как на "Беговой". Фото: youtube.com/Provodnik official

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В Интернете появилось видео со строительства станции метро «Проспект Славы» . Причем петербуржцам показали ход работ на втором вестибюле, который до этого не попадал в поле зрения блогеров и журналистов.

- Обзор строительства второго вестибюля станции «Проспект Славы» продолжения Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. Начало августа, - говорится в описании видеоролика, размещенного на канале Provodnik official в YouTUBE.

На кадрах съемки видно, как человек с камерой сначала показывает общую панораму строительства двух одинаковых вестибюлей, которые выглядят как на «Беговой», а потом проходит внутрь станции, где видно смонтированное над эскалаторами мозаичное панно и общий фронт работ.

Личность блогера, снявшего видео, осталась неизвестной.

Напомним, что три станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны открыться для пассажиров уже 1 сентября.

Петербуржцам показали кадры строительства второго вестибюля метро "Проспект Славы". Видео: youtube.com/Provodnik official

ИСТОЧНИК KP.RU