2019-08-07T15:50:15+03:00
Происшествия

75-летнего петербуржца обвинили в распространении детской порнографии

Развратного старика задержали дома в поселке города Пушкин
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургского пенсионера обвинили в распространении детской порнографииПетербургского пенсионера обвинили в распространении детской порнографииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело об изготовлении и распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Странно даже представить, но главным подозреваемым оказался 75-летний старик. Как оказалось, у пожилого мужчины есть еще порох в пороховницах, и материалы для взрослых он рассылал дома с собственного компьютера.

- Примерно 4 января 2019 года пенсионер, находясь в одном из домов поселка Александровская города Пушкин Петербурга, при помощи программного обеспечения одного из интернет-сайтов открыл для свободного доступа, скачивания и копирования другим пользователям сети, в том числе детям, фото и видео порнографического содержания с участием несовершеннолетних, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Вышли на 75-летнего развратника вследствие оперативно-розыскных действий сотрудников отдела «К» БСТМ и сотрудников отдела НЦБ Интерпола. Во время обыска дома у старика нашли компьютер и ноутбук с порнографией, а также еще какие-то предметы и документы, которые заинтересовали следствие.

Престарелого порнодельца задержали. Сейчас продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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