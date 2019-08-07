«Зенит» не хочет платить зарплату Заболотному и намерен разорвать контракт

7 Авг. 15:51 2019-08-07T15:51:26+03:00

Антон Заболотный успел поиграть за "Тосно" и "Зенит", но в "Сочи" пока не хочет. Фото: Илья СМИРНОВ

Пока нападающий играет за дубль сине-бело-голубых и отказывается переходить в «Сочи»

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До окончания трансферной кампании в России остается чуть больше трех недель и петербургский «Зенит» продолжает оптимизировать состав покупая и продавая игроков. Впрочем, далеко не все футболисты хотят покидать берега Невы, где им, прямо скажем, платят очень хорошие деньги. Так нападающий Антон Заболотный предпочел отправиться в зенитовский дубль, но не переходить в ФК «Сочи». Впрочем, клуб не теряет надежды продать игрока.

- «Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты, - пишет спортивный портал «Чемпионат».

По информации спортивных инсайдеров, сейчас с игроком продолжаются переговоры. Вариантов всего два: или Антон переходит в «Сочи» пусть и на правах аренды, или с игроком разрывают контракт.

Напомним, что в «Зенит» Заболотный перешел в январе 2018 года из футбольного клуба «Тосно», который перестал существовать по окончании сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU