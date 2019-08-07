В Петербурге выросли продажи новых автомобилей

7 Авг. 16:18 2019-08-07T16:18:36+03:00

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Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге продолжают идти ни шатко ни валко. Бурный рост прошлого года сменился унылой стабильностью, точнее стагнацией. В зависимости от активности покупателей, цифры то уходят в минус, то показывают плюс, но совсем небольшой.

- 20 ведущих автодилеров города на Неве нарастили продажи на символические 0,3 процента, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Согласно статистическим данным за первые шесть месяцев 2019 года продавцы сумели реализовать 59 527 новых легковых и легких коммерческих (каблуки и микроавтобусы) автомобилей. При этом ведущая двадцатка дилеров занимает 80 процентов петербургского рынка. Остальные 20 процентов - за мелкими дилерскими сетями и отдельными автосалонами.

При этом улучшить позиции некоторым торговцам удалось за счет ухода из России легкового подразделения марки «Форд». Парадоксальный результат объясняется просто - дилеры распродавали остатки машин со скидками и поэтому их статистика пошла в гору. Другой вопрос, что когда складские запасы кончатся, показатели продаж просто рухнут.

А самыми покупаемыми марками в Петербурге по-прежнему остаются корейские «Киа» и «Хендай», а также отечественная «Лада».

ИСТОЧНИК KP.RU