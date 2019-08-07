2019-08-07T16:18:36+03:00
Общество

В Петербурге выросли продажи новых автомобилей

Но всего на 0,3 процента
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Продажи легковушек в Петербурге едва, но выросли.Продажи легковушек в Петербурге едва, но выросли.Фото: Дмитрий БРУШКО
Изменить размер текста:

Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге продолжают идти ни шатко ни валко. Бурный рост прошлого года сменился унылой стабильностью, точнее стагнацией. В зависимости от активности покупателей, цифры то уходят в минус, то показывают плюс, но совсем небольшой.

- 20 ведущих автодилеров города на Неве нарастили продажи на символические 0,3 процента, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Согласно статистическим данным за первые шесть месяцев 2019 года продавцы сумели реализовать 59 527 новых легковых и легких коммерческих (каблуки и микроавтобусы) автомобилей. При этом ведущая двадцатка дилеров занимает 80 процентов петербургского рынка. Остальные 20 процентов - за мелкими дилерскими сетями и отдельными автосалонами.

При этом улучшить позиции некоторым торговцам удалось за счет ухода из России легкового подразделения марки «Форд». Парадоксальный результат объясняется просто - дилеры распродавали остатки машин со скидками и поэтому их статистика пошла в гору. Другой вопрос, что когда складские запасы кончатся, показатели продаж просто рухнут.

А самыми покупаемыми марками в Петербурге по-прежнему остаются корейские «Киа» и «Хендай», а также отечественная «Лада».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный продает акции банка «Санкт-Петербург» и авиакомпании «Россия»
145-летие российской тельняшки отметят в Петропавловке
Баскетбольный «Зенит» пополнил тяжелый форвард Уилл Томас
Дорожный конфликт у моста Александра Невского закончилась поножовщиной
В Зеленогорске «Аллегро» сбил перебегающего железную дорогу
В заказнике «Сестрорецкое болото» открыли экомаршрут с животными из Красной книги
Под арест отправили второго футбольного фаната, который дрался с ОМОН на мачте «Зенит» – «Краснодар»
Думская и часть улицы Ломоносова будут пешеходными по праздникам и выходным
В Янино ведрами тушат полыхающий жилой дом
СК начал проверку после сообщения о пытках в «Крестах»
На чердаках в Центральном районе Петербурга установили сигнализации
Трое детей пострадали в страшной аварии с грузовиком на трассе «Сортавала»
Лахта-Центр показал лестницу со стеклянными «крыльями»
В Ленобласти достроят проблемные дома
7 сентября в Колпино откроют памятник детям войны
В Петербурге пройдет панихида на 40-й день гибели моряков на подлодке АС-31
Покрас Лампас отметился новым творением в Петербурге
На оголившего гениталии парня в самолете Симферополь-Петербург завели уголовное дело
«Назад в будущее»: По Петербургу на эвакуаторе провезли легендарный DeLorean DMC-12
В центре Петербурга закрывают Торговый мост, а в Кронштадте – Доковый
«Зенит» не хочет платить зарплату Заболотному и намерен разорвать контракт