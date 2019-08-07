«Назад в будущее»: По Петербургу на эвакуаторе провезли легендарный DeLorean DMC-12

7 Авг. 16:41 2019-08-07T16:41:58+03:00

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Любой, кто вырос в 90-е годы и хоть раз в жизни смотрел фантастическую трилогию «Назад в будущее» Роберта Земекиса, наверняка мечтал о током же автомобиле, на котором ездил главный герой картины. Но и в США DeLorean DMC-12 - редкая машина, а уж увидеть такую в Петербурге и вовсе невероятная удача.

- Сегодня на Яхтенной. Док и Марти все-таки прилетели? - удивляются жители Приморского района, заметившие ехавший на эвакуаторе спорткар.

К сожалению, этот вопрос остался без ответа. Как неизвестно и то, кому принадлежит легендарный автомобиль.

Напомним, что трилогия «Назад в будущее», снятая в 1985-1990 годах, рассказывает о путешествиях во времени ученого доктора Брайна (Док) и старшеклассника Марти МакФлая.

Из 1985 года они переносятся в 2015-й, где все автомобили уже летают, а потом попадают в прошлое на Дикий Запад. В роли машины времени и выступает DeLorean DMC-12.

Надо сказать, что сам автомобиль из нержавеющей стали и с подъемными дверьми оказался слишком прогрессивным для своего времени и вскоре фирма обанкротилась. Выпуск авто прекратился.

ИСТОЧНИК KP.RU