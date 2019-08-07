На оголившего гениталии парня в самолете Симферополь-Петербург завели уголовное дело

7 Авг. 16:44 2019-08-07T16:44:16+03:00

На парня, который показал свои гениталии в самолете, завели уголовное дело в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

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Заскучавшего молодого человека на рейсе авиакомпании «Россия» из Симферополя в Санкт-Петербург привлекли к уголовной ответственности. 22-летний пассажир самолета не знал чем себя занять в полете и не придумал ничего лучше, чем снять штаны и начать демонстрировать то, что они скрывают. Выходку оценили не все.

- Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Петербурга по статье «хулиганство», - сообщила пресс-служба комитета.

Инцидент произошел сегодня утром. Парень не выдержал перелета и решил привлечь внимание 16-летней девушки, но не комплиментами, а демонстрированием своих гениталий. Видимо подумал, что лучше способа не придумаешь.

Однако недостойное поведение юноши не понравилось всем пассажирам самолета. Информация о хулигане быстро поступила полиции в аэропорту Пулково, где его и задержали, как только борт сел на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU