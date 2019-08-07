2019-08-07T16:59:33+03:00
Общество

В Петербурге пройдет панихида на 40-й день гибели моряков на подлодке АС-31

Заупокойное богослужение состоится 9 августа на Серафимовском кладбище
Лилия КОЗЛОВА
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9 августа в Петербурге пройдет панихида на 40-й день гибели моряков на подлодке АС-319 августа в Петербурге пройдет панихида на 40-й день гибели моряков на подлодке АС-31Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Прошло уже больше месяца с трагического дня гибели 14 моряков в Баренцевом море. 1 июля 2019 года на подводной лодке АС-31 случился пожар, который унес жизни настоящей элиты страны. В пятницу, 9 августа, на 40-й день с момента их смерти, на Серафимовском кладбище состоится панихида.

- Заупокойное богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Начало в 13:30, - сообщили в митрополии Северной столицы.

Напомним, что отпевание и погребение погибших моряков состоялись 6 июля на Серафимовском кладбище возле мемориала экипажу атомной подводной лодки «Курск».

Пожар, в результате которого погибли 14 человек, произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Моряки проводили исследования по изучению гидросферы в Баренцевом море. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. Команда подводников была закреплена за войсковой частью в Санкт-Петербурге. Все погибшие неоднократно принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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