2019-08-07T17:12:08+03:00
Общество

7 сентября в Колпино откроют памятник детям войны

Памятное событие приурочено ко дню рождения города-спутника Петербурга
Петр КИБЕР
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В Колпино появится памятник детям войны.В Колпино появится памятник детям войны.Фото: Александр ГЛУЗ
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Ровно через месяц Город Колпино будет отмечать свой день рождения. И в этот же день здесь будет открыт памятник детям войны. Об этом во время рабочей поездки заявил врио губернатора Санкт-Петербурга.

- Колпино бомбили, здесь Ижорский завод. Здесь была линия фронта: всего шесть километров до Поповки, где стояли фашисты, - приводит слова Александр Беглова газета «Петербургский дневник».

По словам главы города, что с просьбой установить монумент в память детей войны к нему, в прошлую поездку в Колпино, обратились ветераны - те самые дети войны, лично видевшие все ее ужасы. Естественно, что такая просьба не могла остаться без положительного ответа.

- Считаю, что это правильное решение - 7 сентября, в день рождения города Колпино, открыть этот памятник, - подытожил врио губернатора Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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