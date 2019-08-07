7 сентября в Колпино откроют памятник детям войны

7 Авг. 17:12 2019-08-07T17:12:08+03:00

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Ровно через месяц Город Колпино будет отмечать свой день рождения. И в этот же день здесь будет открыт памятник детям войны. Об этом во время рабочей поездки заявил врио губернатора Санкт-Петербурга.

- Колпино бомбили, здесь Ижорский завод. Здесь была линия фронта: всего шесть километров до Поповки, где стояли фашисты, - приводит слова Александр Беглова газета «Петербургский дневник».

По словам главы города, что с просьбой установить монумент в память детей войны к нему, в прошлую поездку в Колпино, обратились ветераны - те самые дети войны, лично видевшие все ее ужасы. Естественно, что такая просьба не могла остаться без положительного ответа.

- Считаю, что это правильное решение - 7 сентября, в день рождения города Колпино, открыть этот памятник, - подытожил врио губернатора Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU