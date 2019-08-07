Лахта-Центр показал лестницу со стеклянными «крыльями»

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-07T18:07:32+03:00

Зимой на переправе будут устанавливать новогоднюю елку и заливать каток [фото]

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Самый большой небоскреб в Европе Лахта-Центр показал жителям Петербурга в среду, 7 августа, лестницу со стеклянными «крыльями», которая располагается в соседнем рядом самой башней здании. А также стало известно про создание «Северной площади», пространство которое должно понравиться горожанам.

Лестница будет располагаться рядом с "Северной площадью" здания / Фото: Лахта Центр

- На территории комплекса обязательно нужно предусмотреть какое-то общественное пространство, где можно проводить различные мероприятия - елку новогоднюю поставить, арт-объекты на улице установить и - вплоть до заливки катка зимой, - рассказала начальник Управления по проектированию Лахта Центра Юлия Гуляк.

Примечательно, что площадь расположена так, что защищена от ветра с залива самим МФЗ, а в вечернее время освещается солнцем.

Строители надеются, что это станет одним из любимых мест петербуржцев / Фото: Лахта Центр

На площади расположена парадная лестница и вокруг нее – стеклянные криволинейные «крылья», идущие по металлическим балкам. Здесь будет выполнено мощение гранитными плитами, установлены линейные светильники в мощении, сделаны скамейки.

Лестница с «крыльями» должна будет сделать небоскреб еще более узнаваемым и популярными. В целом в Лахта Центре более 20 открытых лестниц, имеющих индивидуальность – интересную историю создания формы и характерный облик.

ИСТОЧНИК KP.RU